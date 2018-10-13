Порошенко позвал всех на Софийскую площадь молиться за автокефалию

Президент Петр Порошенко примет участие в благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви 14 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Порошенко отметил, что к нему обратилась группа общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий.
«Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе», — говорится в посте.
«Призываю всех неравнодушных: давайте все вместе станем к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на исторической Софийской площади 14 октября в 9.30 утра», — отметил Порошенко.
Пресс-служба президента также сообщает, что 14 октября в 9:30 он примет участие в торжественном мероприятии ко Дню защитника Украины на Софийской площади.
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