Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд

Товарный поезд сошел с рельсов во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации.
По данным департамента, авария произошла в субботу в 03:48 возле станции «Старе село» на участке железной дороги «Львов-Ходорив». Как указано в сообщении, произошел сход поезда № 8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с щебнем.
В результате аварии никто не пострадал.
Движение пассажирских поездов проводится через станцию «Стрый».
Обстоятельства и причины аварии выясняют.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016