Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд

Товарный поезд сошел с рельсов во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла в субботу в 03:48 возле станции «Старе село» на участке железной дороги «Львов-Ходорив». Как указано в сообщении, произошел сход поезда № 8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с щебнем.

В результате аварии никто не пострадал.

Движение пассажирских поездов проводится через станцию «Стрый».

Обстоятельства и причины аварии выясняют.