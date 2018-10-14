«Свобода» выдвинет своего кандидата в президенты и это не Тягнибок

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Об этом он заявил в воскресенье в парке Шевченко в Киеве.

«Я не буду баллотироваться в президенты», — сказал «свободовец».

В то же время, Тягнибок отметил, что считает важным, чтобы от националистических сил был выдвинут единый кандидат.

По его словам, ВО «Свобода» предлагает таким единым кандидатом в президенты замглавы партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.

Как известно, заместитель председателя партии ВО «Свобода» Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.