«Свобода» выдвинет своего кандидата в президенты и это не Тягнибок

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента. Об этом он заявил в воскресенье в парке Шевченко в Киеве.
«Я не буду баллотироваться в президенты», — сказал «свободовец».
В то же время, Тягнибок отметил, что считает важным, чтобы от националистических сил был выдвинут единый кандидат.
По его словам, ВО «Свобода» предлагает таким единым кандидатом в президенты замглавы партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.
Как известно, заместитель председателя партии ВО «Свобода» Руслан Кошулинский в прошлом созыве Верховной Рады был вице-спикером. С ноября 2015 года является депутатом Львовского облсовета.
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