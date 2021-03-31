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Кошулинский требует перевыборов на округе №87

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Кошулинский требует перевыборов на округе №87

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87 (г.Надворная Ивано-Франковская область), представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях в ходе промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.

«Оппоненты позволяли себе грязные технологии... Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете. Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Кошулинского в Facebook.

Он поблагодарил избирателей и добавил, что «Свобода» будет защищать их выбор.

Как сообщалось, 28 марта 2021 года в одномандатных избирательных округах № 50 в Донецкой области и № 87 в Ивано-Франковской области прошли промежуточные выборы в Верховную Раду, участие в которых принимали 32 кандидата.

Согласно результатам электронной обработки 100% протоколов, на 50-м округе победил представитель политической партии «Порядок» Андрей Аксенов, набрав 65,46% голосов избирателей.

Вместе с тем, по данным сайта Центральной избирательной комиссии, после подсчета 67,52% электронным протоколов, на округе № 87 лидирует Василий Вирастюк (партия Слуга народа«) — 31.3% голосов, на втором месте «свободовец» Руслан Кошулинский — 28,88%, а у Александра Шевченко (партия «За майбутне») — 28,73%. Около суток данные на сайте ЦИК не обновляются.

В ночь на 30 марта неизвестные «заминировали» ОИК округа № 87 в Надворной, где шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта. ОИК объявляла перерыв и временно прекращала свою работу; полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.

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30 марта ЦИК внесла изменения в состав ОИК № 87, сменив ее председателя и трех членов, которые не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12:00. Кроме них, не пришли еще 5 других членов ОИК.

Как сообщило движение «Честно», Вирастюк и Шевченко заявили о том, что выиграли выборы в округе. В тот же день делегация из более 20-ти народных депутатов от партии «Слуга народа» вылетела во вторник в Ивано-Франковской области, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов на округе.

выборы, Руслан Кошулинский
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