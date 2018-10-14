Саудовская Аравия начала шантажировать союзников в ответ на угрозу санкций

Саудовская Аравия будет готова использовать свою роль в мировой экономике, чтобы ответить на любые санкции против страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает Bloomberg.
«Королевство подчеркивает, что оно ответит на любые меры, принятые против него, еще более жесткими мерами, — сообщил МИД. — Экономика королевства играет влиятельную и ключевую роль в мировой экономике».
Накануне, 13 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил Эр-Рияду «суровым наказанием», если выяснится, что Саудовская Аравия имеет отношение к пропаже журналиста Джамаля Хашкаджи. Трамп подчеркнул, что США будут «очень расстроены и недовольны» в случае подтверждения этой информации.
Британская газета Independent в свою очередь сообщила, что британские власти начали составлять список саудовских чиновников, против которых могут быть введены санкции из-за исчезновения Хашкаджи.
Журналист Washington Post Джамаль Хашкаджи называл себя добровольным изгнанником из Саудовской Аравии, он жил в Турции и активно критиковал политику нынешних властей. 2 октября журналист зашел в саудовское консульство в Стамбуле для того, чтобы получить документы для предстоящей свадьбы, с тех пор его никто не видел. Турецкие власти заявляли, что обладают аудиозаписями и видео, доказывающими убийство Хашкаджи в консульстве.
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