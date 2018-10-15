Партнеры Меркель неубедительно побеждают на выборах в Баварии

Младший партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по правящей в ФРГ коалиции — Христианско-социальный союз (ХСС) — побеждает на выборах в ландтаг (земельный парламент) Баварии, набирая 37,2% голосов. Такие предварительные официальные результаты представила в понедельник местная избирательная комиссия.

В то же время, по сравнению с 2013 годом, когда прошли последние выборы в земле, баварские консерваторы потеряли 10,5% голосов. Второе место заняли «зеленые» с 17,5%. Они улучшили свои позиции на 8,9%. Третьей силой в ландтаге стала небольшая партия «Свободные избиратели» с 11,6%.

Еще один партнер Меркель по коалиции — Социал-демократическая партия Германии — сильно опустилась в Баварии, получив всего 9,7% голосов избирателей, что меньше на 10,9% по сравнению с 2013 годом.

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 10,2% и вошла в еще один региональный парламент ФРГ. Она не представлена на сегодняшний день только в одном ландтаге — в Гессене. Там земельные выборы состоятся через две недели.

Свободная демократическая партия (СвДП) получила 5,1% и с трудом, но преодолела 5% барьер, необходимый для попадания в парламент земли. Левая партия не смогла набрать 5% и не будет представлена в Баварии.

Уровень явки избирателей составил 72,4%. В 2013 году в выборах приняли участие 63,6% избирателей.

Места в баварском ландтаге, который будет состоять из 205 мест, распределятся следующим образом: ХСС получит 85 мандатов, «зеленые» — 38, «Свободные избиратели» — 27, АдГ — 22, социал-демократы — 22, СвДП — 11.

В течение четырех недель должна быть сформирована коалиция, поскольку ХСС по итогам выборов потерял парламентское большинство. Как ожидается, он заключит альянс со «Свободными избирателями», обе партии ранее уже заявляли о готовности участвовать в формировании земельного правительства.