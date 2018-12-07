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Стало известно, кто сменит Меркель на посту главы ХДС

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Стало известно, кто сменит Меркель на посту главы ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала в пятницу новым председателем немецкой партии Христианско-демократический союз, за нее проголосовало большинство делегатов съезда. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

За Крамп-Карренбауэр, которая считается ближайшей соратницей Ангелы Меркель, проголосовали 517 делегатов (51,75%). Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%)

«Мы должны оставаться сплоченными ради цели, которая нас всех объединяет», — сказала новый председатель. «Я принимаю вотум», — отметила политик. Мерц, который вернулся в политику лишь несколько недель назад после многолетней паузы, со своей стороны заявил, что «продолжит оказывать поддержку своей партии».

Меркель в конце октября объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Сначала парламентское большинство в Баварии потерял Христианско- социальный союз Хорста Зеехофера — «сестринская» партия ХДС. Затем в Гессене христианские-демократы потеряли 10% по сравнению с прошлыми выборами.

Меркель занимала пост председателя ХДС на протяжении последних 18 лет.

По мнению экспертов, 56-летняя Крамп- Карренбауэр является ставленницей Меркель, политиком, который лоялен действующему канцлеру. Именно канцлер в прошлом году поспособствовала стремительному росту в ее карьере — политик была выдвинута на должность генерального секретаря ХДС.

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Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в католической семье в федеральной земле Саар на юго-западе ФРГ. В этом регионе и начиналась ее политическая карьера: в 1981 году вступила в ХДС, в 1999 году была избрана в ландтаг (земельный парламент), а в 2000 году назначена на пост главы МВД Саара, став первой женщиной в Германии на должности земельного министра внутренних дел. С 2011 по 2018 год она возглавляла правительство земли Саар, а в 2018 году по личной инициативе Меркель была выдвинута и избрана на пост генсека. Замужем, воспитывает троих детей.

Ангела Меркель, ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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Пятница, 7 декабря 2018
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