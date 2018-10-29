Меркель может уйти с поста главы партии ХДС

Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в декабре. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов.

По информации издания, о своем решении Меркель объявила на заседании правления партии в свете потери ХДС голосов на региональных выборах в Гессене. При этом Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного члена правления ХДС в свою очередь сообщил, что партия обсудит 4 ноября вопрос возможного разделения постов председателя партии и главы правительства ФРГ. Это происходит на фоне потери консерваторами голосов на земельных выборах в Гессене.

Ранее канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель неоднократно заявляла, что должность главы правительства неразрывно связана с председательством в партии. В начале декабря состоится федеральный съезд консерваторов, на котором ожидается переизбрание партийного руководства. Меркель ранее сообщила, что снова выставит свою кандидатуру на пост председателя.

После региональных выборов в Баварии и Гессене голоса критиков Меркель внутри ХДС звучат все громче. В Гессене христианские демократы набрали 27%, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Согласно последним опросам, рейтинг немецких Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на протяжении почти всего октября продолжает оставаться на рекордно низком уровне.

На текущий момент за консерваторов готовы отдать голоса 24% жителей ФРГ — это на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. В начале октября их рейтинг составлял 27%, что на тот момент также стало рекордно низким показателем. Для сравнения: на выборах в Бундестаг в прошлом году блок набрал 32,9%.