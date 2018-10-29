Войти
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января
энергетика
Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января
Россия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела
резонанс
Россия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Меркель может уйти с поста главы партии ХДС

253
Меркель может уйти с поста главы партии ХДС

Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы ХДС в декабре. Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов.

По информации издания, о своем решении Меркель объявила на заседании правления партии в свете потери ХДС голосов на региональных выборах в Гессене. При этом Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного члена правления ХДС в свою очередь сообщил, что партия обсудит 4 ноября вопрос возможного разделения постов председателя партии и главы правительства ФРГ. Это происходит на фоне потери консерваторами голосов на земельных выборах в Гессене.

Ранее канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель неоднократно заявляла, что должность главы правительства неразрывно связана с председательством в партии. В начале декабря состоится федеральный съезд консерваторов, на котором ожидается переизбрание партийного руководства. Меркель ранее сообщила, что снова выставит свою кандидатуру на пост председателя.

После региональных выборов в Баварии и Гессене голоса критиков Меркель внутри ХДС звучат все громче. В Гессене христианские демократы набрали 27%, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Читайте также: Только вперед: как Стив Джобс добивался своего

Согласно последним опросам, рейтинг немецких Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на протяжении почти всего октября продолжает оставаться на рекордно низком уровне. 

На текущий момент за консерваторов готовы отдать голоса 24% жителей ФРГ — это на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. В начале октября их рейтинг составлял 27%, что на тот момент также стало рекордно низким показателем. Для сравнения: на выборах в Бундестаг в прошлом году блок набрал 32,9%.

Ангела Меркель, ХДС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 29 октября 2018
Воскресенье, 28 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Печальный нормандский формат

Недавно в Стамбуле закончился саммит по Сирии, в котором приняли участие Путин, Меркель, Эрдоган и Макрон. Закончился это встреча на высшем уровне ничем. Все та же «нормандская пара» - Меркель и Макрон, не справившись с мирным разрешением вооруженного конфликта между Украиной и Россией смело взялись решать сирийский конфликт. И опять никакого результата. Значит дело не в Украине или Сирии, а в принципиальной неэффективности «нормандского формата» решения конфликтов.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что случилось с испанской экономикой

До начала кризиса 2008 года Испания имела очень низкий размер госдолга - всего 36% ВВП. Несмотря на то, что многие проблемы в экономике начали проявляться задолго до начала кризиса, однако до кризиса они скрывались. Потеря конкурентоспособности производственного сектора привела к росту торгового дефицита. Однако проблема успешно маскировалась ростом экономики в секторе недвижимости. Всего за 10 лет (с 1996 по 2007) цены на недвижимость выросли в три раза. И налоги от этого роста позволяли финансировать государственные расходы без поиска дополнительных средств. Однако, мнимая стабильность испарилась под напором кризиса.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

К вопросу о цене на газ для населения

Сегодня остро встал вопрос о повышении цен на газ для населения. Кроме того, в СМИ делается акцент, что тарифы на газ приходится поднимать, потому что Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла обязательства привязать цены на газ к импортному паритету. Однако, дело не только в выполнении договоренностей с МВФ.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016