Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова

Приватбанк опубликовал сообщения в газете «Голос Украины» для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также Вячеславу Карташову (их давнее доверенное лицо, сейчас возглавляет Департамент юридического сопровождения в ПАО «Укрнафта») согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 и в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
«Хотя г. Коломойскому и г. Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и г. Карташова предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, Банк предпринимает этих дальнейших мер для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий», — говорится в сообщении Приватбанка.
В банке напомнили, что ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долл. США (примерно 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из Банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском Банке Дисконт.
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