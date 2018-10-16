Следователи 9 часов обыскивали саудовское генконсульство в Стамбуле

Члены турецко-саудовской рабочей группы, сформированной для расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, завершили во вторник рано утром осмотр генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщили местные СМИ, следственные мероприятия продлились около девяти часов.
Следователи использовали различные устройства и приспособления, имеющиеся в распоряжении местных криминалистов, в том числе инфракрасные лампы, благодаря которым можно обнаружить следы крови. Члены рабочей группы также провели осмотр сада на территории генконсульства. Спустя несколько часов на место расследования прибыли два грузовика, в которые был загружен грунт для дальнейших экспертиз.
Члены турецкой и саудовской делегаций покинули здание генконсульства по отдельности. Заявления по итогам осмотра сделано не было. С турецкой стороны в следственных мероприятиях приняли участие представители прокуратуры и полиции Стамбула.
Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. По данным некоторых СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии.
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