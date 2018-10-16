Проректор КПИ отдает фирмам родственников тендеры на ремонт общежитий и корпусов

Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» отдает многомиллионные подряды фирмам жены и брата проректора по административно-хозяйственной работе вуза Петра Ковалева. Об этом говорится в расследовании программы «ЦРУ», передает издание «Наші Гроші».

Отмечается, что Ковалев также выступает главой тендерного комитета университета.

Среди компаний, которые осуществляли ремонтные работы или поставляли материалы для этих ремонтов в КПИ в течение последних 2 лет, побеждали преимущественно 8 компаний (90% заказов отданы без конкурсов). За это время фирмы получили от вуза 47 млн грн. Около половины из этих денег были потрачены на реконструкцию общежитий вуза.

Большинство строительных компаний, которые делают ремонты в КПИ, связанные с проректором Ковалевым.

В частности, ООО «Грин Тех» получило заказов на общую сумму 10 млн грн, а ООО «Акмигран» — 5 млн грн. Обе фирмы имеют общие телефоны, адреса и одного директора — Андрея Броварника. Ранее он работал прорабом в КПИ.

ООО «Грин Тех» основал сам проректор Ковалев в 2012 году. Согласно его декларациям, жена Ковалева Людмила в 2017 году получила от фирмы 66 тыс грн зарплаты. В 2016 году она получила 38 тыс грн от ООО «Промекс АГ», которое в свою очередь получило от вуза подрядов на 8,6 млн грн. По словам проректора, в фирмах Людмила Ковалева работала бухгалтером.

Заказов более чем на 3 млн грн КПИ отдал ООО «Новострой-3». Владельцем и директором этой фирмы, а также «Спецстроймонтаж-3» является родной брат проректора и председателя тендерного комитета Николай Ковалев.

Как в случае с женой, так и с братом, Петр Ковалев не считает, что существует конфликт интересов.

В программе также говорится, что студенты КПИ постоянно жалуются на состояние общежитий.

Журналисты обратили внимание, что за годы работы в КПИ у Петра Ковалева появилось 3 квартиры в Киеве. В жилкомплексе «Вертикаль» также имеют квартиры сын Ковалева и еще один проректор КПИ (по научно-педагогической работе Алексей Новиков). Выяснилось, что оба эти проректоры участвовали в решении о выделении земли под застройку ЖК «Вертикаль» на территории вуза.