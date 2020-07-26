В общежитии «КПИ» вспышка коронавируса, заболела треть жильцов

В Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского» (НТУУ «КПИ») зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, сообщает в воскресенье Киевская горадминистрация (КГГА) со ссылкой на и.о. директора «Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины» Сергея Чумака.
Чумак проинформировал, что в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.
«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», — рассказал он..
Чумак отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.
«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», — подчеркнул он.
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