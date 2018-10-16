Украинцы стали есть больше рыбы

В 2017 году в Украине на 12% увеличилось потребление рыбы и рыбных продуктов. Об этом сообщил Госрыбагентство со ссылкой на данные Госкомстата.

В 2017 году уровень потребления рыбы и рыбных продуктов достиг 10,8 кг на человека. Это на 12,5% больше, чем в 2016 году — 9,6 кг.

Среди регионов больше всего рыбы и рыбных продуктов потребляли в Киевской (15,1 кг на одного человека), Одесской (14,7 кг), Житомирской (14,3 кг), Винницкой (13,3 кг) и Черкасской (13,1 кг ) областях.

Меньше всего — в Закарпатской (7,1 кг на одного человека), Ивано-Франковской (7,3 кг), Луганской (7,3 кг) и Черновицкой (7,8 кг) областях.