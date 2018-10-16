В Украине во время учений упал самолет Су-27

Во время военных учений упал самолет Су-27. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба. «Около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщают, что осуществляются поисково-спасательные мероприятия.