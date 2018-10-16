Одним из погибших при крушении Су-27 может быть летчик из США

Оба пилота разбившегося сегодня истребителя Су-27УБ погибли, говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных сил в сети Facebook.

Одним из погибших пилотов может быть летчик Национальной гвардии США, второй — военнослужащий ВВС Украины.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», — говорится в обновленной заметке на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Однако ранее опубликованное сообщение имело следующее содержание: «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США».

В свою очередь представитель Минобороны заявил, что ведомство пока не располагает данными о гибели при крушении Су-27УБ американского пилота.

По данным Минобороны истребитель Су-27УБ украинских ВВС разбился в районе города Бердичев (Житомирская область), выполняя учебно-боевой полет.

Разбившийся истребитель принимал участие в учениях «Чистое небо-2018», в которых, наряду с украинскими военнослужащими, принимают участие представители вооруженных сил ряда стран НАТО.