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В ВСУ рассказали подробности катастрофы Су-27

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В ВСУ рассказали подробности катастрофы Су-27

В Житомирской области 15 декабря, в день катастрофы с Су-27, в районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты проходили при установленном минимуме погоды. Об этом сообщает пресс-центр командования воздушных сил ВСУ в Facebook.

«15 декабря на Житомирщине, в районе проведения полетов авиации наблюдались сложные метеорологические условия, однако плановые полеты проходили при установленном минимуме погоды. Летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях. Полет длился около 30 минут. Пилот выполнял упражнения из курса боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях, отрабатывал упражнения учебного воздушного боя и другие задачи. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное », - говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-27 с бортовым номером «55», потерпевший авиакатастрофу на Житомирщине, 1987 года выпуска, является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, который есть на вооружении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что этот самолет в 2016 году прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях, в частности, авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе «Мотор» 8 апреля 2016.

«В течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов. Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом. Летчик хорошо знал эту машину », - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства трагического происшествия выясняются. На месте катастрофы работает широкий круг профильных специалистов командования Воздушных сил ВС Украины, Государственное бюро расследований, правоохранительные органы.

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Как сообщал Капитал, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полетов в Житомирской области. Во время аварии многоцелевого истребителя Су-27 погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко.

ВСУ, Су-27
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