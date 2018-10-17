«Укрзализныця» возглавила ТОП-30 крупнейших работодателей Украины

Крупнейшей компанией по количеству работающих в Украине стала компания «Укрзализныця». В «УЗ» работает более 250 тысяч человек. Об этом говорится в списке крупнейших работодателей Украины по состоянию на II квартал 2018 года по версии журнала «Рейтинг».
Второе место с более чем 70 тыс наемных работников заняла «Укрпошта». Тройку лидеров замыкает «АТБ-маркет» — более 50 тыс сотрудников.
Отмечается, что в список вошли компании, которые выплачивали сотрудникам заработную плату выше минимальной. В расчет не включены государственные и коммунальные учреждения, финансируемые за счет госбюджета.
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