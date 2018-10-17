В Украине завели дело после трагедии в Керчи

Работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым в связи с произошедшим в Керчи открыла уголовное дело по статье «теракт». Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заместителя начальника отдела прокуратуры Романа Мурачева.
По его словам, проверяются все версии, соответствующие поручения даны Службе безопасности Украины (СБУ). Мурачев пояснил, что информацию о событиях в Керчи украинские правоохранители получают из СМИ и интернета.
Напомним, что по последним данным студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 17 октября пришел в учебное заведение с ружьем и расстрелял людей, после чего покончил с собой. В РФ уже переквалифицировали открытое по ст. 205 (теракт) дело на ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Ранее следователи заявляли, что в столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
По последним данным, в результате случившегося погибли 19 человек. В Крыму объявлен трехдневный траур.
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