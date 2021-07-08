Жители Керчи почти три недели сидят без воды

На многих улицах Керчи так и не восстановили водоснабжение после потопа трехнедельной давности, сообщил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов.
«Огромное количество обращений по городу Керчь в части отсутствия водоснабжения. Коллеги, люди пишут, что уже не знают, куда обращаться. По некоторым адресам от 7 до 20 дней нет воды. 20 дней! С ума все посходили, что ли?» — заявил Аксенов, которого цитируют российские СМИ.
«Глава» региона отметил, что наиболее острая ситуация с отсутствием водоснабжения сложилась на улицах Пирогова, Нестерова и Петра Алексеева.
По словам «министра ЖКХ» Крыма Сергея Донца, проблема в неэффективной работе руководства керченского филиала «Воды Крыма».
Напомним, в середине июня на востоке Крыма прошли сильные дожди, в результате которых затопило сотни частных и многоквартирных домов, а также автомобилей, вышло из строя множество сетей водоснабжения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Керчи, где пострадавшими после подтоплений признали почти 1,5 тыс. человек.
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