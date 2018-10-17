В колледже в Керчи прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел в политехническом колледже в Керчи в аннексированном Россией Крыму. Как сообщили в местных правоохранительных органах, «в результате взрыва есть погибшие и много пострадавших».

«По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное число погибших устанавливается, пострадавших много», — передают российские СМИ.

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.

По данным службы скорой помощи, в результате взрыва пострадали около 10 человек.

Республиканский Центр медицины катастроф заявил о 10 погибших.

«По предварительным данным, пострадавших около 10 человек, эвакуированы 20», — сказал собеседник агентства.

В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших.