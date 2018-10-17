Верховный Суд обязал Пенсионный фонд выплатить пенсии беженцам с Донбасса

Большая палата Верховного Суда (ВСУ) обязала Пенсионный фонд Украины рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренне перемещенных лиц.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» адвокат Ario Law Firm Николай Соколов, Большая палата Верховного Суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда Украины (ОУ ПФУ) в Донецкой области, отказавшему в выплате пенсионеру, имеющему статус внутренне перемещенного лица.
Рассмотрение дела о невыплате пенсий гражданам со статусом внутренне перемещенных лиц Большая палата Верховного Суда начала 4 сентября.
Как сообщалось, в феврале 2018 года в Верховный Суд поступило представление судьи Донецкого окружного административного суда об иске пенсионера к Бахмутскому ОУ ПФУ как образцовому делу. К представлению прилагались копии материалов по 26 типичным делам. 3 мая 2018 года ВСУ подтвердил незаконность решения Бахмутского ОУ ПФУ и обязал восстановить выплату пенсий. Выводы Верховного суда в этом образцовом деле подлежат применению во всех административных судах по аналогичным делам.
Вместе с тем, не желая возобновлять выплату пенсий, Бахмутское ОУ ПФУ обжаловало решение Верховного Суда, поэтому, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, решение Верховного Суда в образцовом деле подлежит пересмотру его Большой палатой.
Ранее Министерство социальной политики Украины заявило о намерении разработать нормативный акт, гарантирующий выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях, независимо от срока их прекращения.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, государство полностью признает свои обязательства по вопросам пенсионных выплат перед украинцами, которые вынужденно остались проживать на оккупированных территориях.
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