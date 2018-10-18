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Американские госфонды призвали к отставке Цукерберга с поста главы Facebook

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Американские госфонды призвали к отставке Цукерберга с поста главы Facebook

Американские государственные фонды и чиновники выступили с призывом уволить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров созданной им компании Facebook, пишет Интерфакс-Украина.

«Нужно, чтобы независимый совет директоров Facebook взял на себя серьезные обязательства по борьбе с реальными рисками, включая репутационные и регуляторные риски, а также угрозы нашей демократии, которые затрагивают компанию, ее акционеров и, в конечном счете, заработанные тяжким трудом пенсии тысяч нью-йоркских работников», — заявил главный управляющий пенсионными фондами Нью-Йорка Скотт Стрингер в интервью CNBC.

К призыву присоединились руководители пенсионных фондов штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания. Ранее с таким требованием выступил фонд Trillium Asset Management.

В последнее время Facebook оказался в центре ряда крупных скандалов, от утечек данных пользователей до обвинений в использовании соцсети заинтересованными лицами в качестве платформы для того, чтобы повлиять на исход выборов президента США. В связи с этими событиями Цукерберг выступал на слушаниях в специальной комиссии в Конгрессе США, где он признал недочеты и пообещал усилить контроль за размещаемой в соцсети информацией.

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Отмечается, что призывы являются формальностью и никак не повлияют на будущее Цукерберга, которому принадлежат 59,9% голосующих акций Facebook благодаря особой структуре этих бумаг.

Facebook, Марк Цукерберг
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Комментарии (1)
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Гость
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vlad fhrwhe
vlad fhrwhe 51 минута назад

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