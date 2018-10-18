Верховная Рада разрешила банкротство физлиц

Верховная Рада в четверг 237 голосами при необходимых 226 приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства (№ 8060), который закрепил процедуру банкротства физических лиц, передает «Интерфакс-Украина».
«Благодаря принятию кодекса мы поднимемся на 10 позиций в рейтинге Doing Business», — отметил представлявший документ глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.
Представляя кодекс, депутат отметил, что документ структурирован в четыре книги. По его словам, первая книга регулирует общие положения и сроки, вторая — деятельность самоуправляемой организации арбитражных управляющих, третья — вопросы банкротства юридических лиц.
«А четвертая книга — это новелла в украинском законодательстве, такого не было — это банкротство физических лиц», — подчеркнул Иванчук.
Он отметил, что эта новелла дает возможность физлицам — добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов также отметил, что принятый документ предусматривает продажу имущества банкротов на прозрачных электронных аукционах ProZorro.Продажи.
Кодекс будет введен в действие через шесть месяцев.
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