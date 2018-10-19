Константинополь не стал разрывать общение с РПЦ

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом.
Об этом сообщается на сайте архиепископии.
«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе», — говорится в заявлении.
«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — добавили в экзархате.
Там также призвали молиться за единство православия.
Напомним, что 15 октября Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и снял анафемы с предстоятелей двух неканоничных украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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