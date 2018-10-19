МВФ и Украина договорились о новом соглашении

Представители МВФ и правительства Украины договорились об условиях экономической политики для запуска нового соглашения stand-by, которое рассчитано на 14 месяцев. Об этом говорится в сообщении международной кредитной организации.

«Новое соглашение stand-by заменит договоренности в рамках программы расширенного финансирования, которая была одобрена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года», — говорится в документе.

Сообщается, что всего Украина получит 2,8 млрд SDR (примерно US$3,9 млрд).

Напомним, что сегодня Кабмин на 23,5% поднял цену на газ для населения, что было одним из требований МВФ.