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Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста

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Трамп пригрозил карами Саудовской Аравии за убийство журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разобраться в ситуации с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, и не исключил «сурового наказания», если окажется, что за ним стоит Эр-Рияд.

«Мы будем очень расстроены и недовольны, если это так. Пока они это отрицают», — сказал президент США в интервью программе 60 minutes на телеканале CBS, отвечая на вопрос, убит ли журналист и отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ его убить. «Мы намерены добраться до сути. И будет суровое наказание (если это так — ред.)», — подчеркнул американский лидер.

Трамп не исключил введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением стоит Эр-Рияд, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия в Саудовскую Аравию и лишать работы американцев, которые занимаются обеспечением этого заказа. «Этот заказ хотели получить все в мире — и Россия, и Китай», — отметил Трамп.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

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По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста.

Саудовская Аравия, Дональд Трамп, политика Трампа, Джамаль Хашукджи
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