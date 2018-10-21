Саудовская Аравия завела «фабрику троллей»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и его ближайшие советники создали в Эр-Рияде так называемую «фабрику троллей», на которую трудятся сотни человек, утверждает газета The New York Times. Указывается, что они распространяют нужную властям информацию через социальную сеть Twitter, а также чаты в WhatsApp и Telegram. За такую работу каждый из сотрудников получает около 3000 долларов в месяц.
Издание отмечает, что практика устраивать кампании в социальных сетях против противников саудовского правительства действует со времен «арабской весны» 2010 года. Основные темы, которым уделяется внимание - война в Йемене, а также ситуация с правами женщин в Саудовской Аравии. Указывается, что если администрация социальных сетей выявляет пропагандистские аккаунты, то их создатели закрывают их и сразу открывают новые.
Более того, издание указывает, что среди сотрудников Twitter был некий Али Альзабара. Будучи техническим работником, он получал доступ к личным данным противников правительства Саудовской Аравии. Руководство соцсети получило информацию о его деятельности от представителей западных спецслужб в 2015 году. Доказать, что Альзабар действительно трудился на власти Саудовской Аравии в результате не удалось, однако после недолгого расследования его все же уволили. Альзабар вернулся на родину и теперь работает там на государственной должности.
Одним из объектов нападок был в том числе журналист Washington Post Джамаль Хашкаджи, который погиб в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По официальной информации, он был убит в результате ссоры в здании диппредставительства 2 октября.
По данным N.Y.Times, Хашкаджи занимался расследованием махинаций в социальных сетях и сотрудничал с диссидентами, которые пытались противодействовать «фабрике троллей».
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