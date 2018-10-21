Сторожевой корабль «Донбасс» усилил украинский флот в Азовском море

Сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны украинской Государственной пограничной службы вернулся в строй после проведения планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Восстановлением «охранника» морских границ занимался Азовский судоремонтный завод, который выиграл тендер на проведение ремонтных работ корабля», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за необходимости скорейшего возвращения корабля специалисты завода провели работы в сжатые сроки. «Донбассу» модернизировали отдельные системы и механизмы двигателей, произвели очистку и покраску корпуса, а также провели обслуживание топливных и балластных цистерн.

В пресс-службе уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах.

Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 205П (шифр Тарантул) был построен в 1982 году в Ленинграде. В 1992 году из состава советских пограничных войск он был передан украинской погранслужбе. В августе 1995 года ему было присвоено название «Донбасс» с бортовым номером BG-32. Он вооружен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, пулеметами ДШКМ и ПКМБ, а также сбрасывателями глубинных бомб.