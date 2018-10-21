Опубликовано видео бойни в керченском колледже

Записи с камер наблюдения, установленных в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной в минувшую среду, 17 октября, четверокурсником Владиславом Росляковым.

На съемке видно, как стрелок спокойно заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием, боеприпасами и бомбами. На видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего появляются кадры расстрела.

Напомним, что 18-летний юноша пришел в колледж, где обучался, взорвал самодельное взрывное устройство и открыл огонь по людям из дробовика Hatsan турецкого производства, приобретенного им на законных основаниях.

В результате действий злоумышленника погиб 21 человек, в том числе – пятеро преподавателей учебного заведения. Ранения получили 50 человек, часть из которых была переправлена медицинскими бортами в больницы крупных городов.

После совершения преступления Росляков переместился в помещение библиотеки, где покончил с собой.