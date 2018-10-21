СМИ сообщили о возможности второго референдума по Brexit

Британские чиновники рассматривают сценарий проведения второго референдума о целесообразности членства Великобритании в Евросоюзе. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.
"Государственные служащие должны готовиться к любому повороту событий, учитывая ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра. Это их работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума", - сказал источник издания в британском министерстве по вопросам Brexit.
Британский Кабмин ранее исключил проведение второго референдума по Brexit, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа. Однако правительство меньшинства премьер-министра Терезы Мэй опирается в Палате общин на поддержку 10 депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поэтому внутрипартийные склоки в стане тори между сторонниками и противниками жесткого сценария Brexit могут помешать принятию потенциальной сделки с Брюсселем, если она в итоге будет достигнута.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен произойти 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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