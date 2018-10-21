США пока не готовы говорить о санкциях против Саудовской Аравии

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что преждевременно говорить о санкциях в отношении Саудовской Аравии из-за дела журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.
По его данным, Мнучин считает результаты расследования саудитами гибели Хашкаджи «хорошим первым шагом», но этого недостаточно.
Также глава Минфина США подтвердил, что не посетит инвестиционный форум в Эр-Рияде.
Напомним, что журналист и оппозиционер власти Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, когда отправился в саудовское консульство в Стамбуле. Турция заявляла, что он был убит группой саудовцев, которые приехали в консульство незадолго до визита Хашкаджи. Эр-Рияд сначала отрицал все обвинения, а потом признался, что журналиста убили «случайно».
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