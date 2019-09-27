США направят в Саудовскую Аравию технику и военных

США разместят в Саудовской Аравии батарею ракет Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 человек вспомогательного персонала для укрепления обороны Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты королевства, сообщается на сайте Пентагона.

Министр обороны США Марк Эспер также утвердил включение дополнительного вооружения в распоряжения о подготовке к развертыванию (Prepare To Deploy Orders, PTDO). Речь идет о двух батареях Patriot и одном противоракетном комплексе подвижного наземного базирования THAAD. Решение о развертывании еще не принято, но они будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Напомним, 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей — 5,7 млн баррелей в сутки.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии, однако Иран отрицает свою причастность к атакам. Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене.

На этой неделе Франция, Германия и Великобритания также возложили на Иран ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. «Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе о способности американских военных в любой момент атаковать цели на территории Ирана. Однако он назвал сдержанность в этом вопросе проявлением силы США. Вместо этого Вашингтон ввел дополнительные экономические санкции в отношении Тегерана.