США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

Офис торгового представителя США официально изменил запланированную дату повышения тарифных ставок на $200 млрд на китайские товары. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, дату повышения пошлин с 10 до 25% перенесли с 1 января на 2 марта. При этом повышение пошлин не повлияет на китайские товары из категории «технологии», в том числе на полупроводники, печатные платы и другие электронные компоненты, на которые уже действуют пошлины в 25%.

Отмечается, что данное изменение было внесено в Федеральный реестр США.

В начале декабря администрация президента США Дональда Трампа решила отложить на 90 дней повышение пошлин на китайские товары. Тем не менее США обещали вновь поднять пошлины, если за этот период стороны не продемонстрируют конкретные действия по достижению прогресса в переговорах и двусторонних отношениях.

Ранее, на саммите G20 в Аргентине, Китай и США договорились приостановить торговую войну. Главы двух государств Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились в течение трех месяцев урегулировать торговые вопросы и не вводить за этот срок новых пошлин.