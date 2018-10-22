Появилось видео крушения поезда на Тайване

На Тайване камера видеонаблюдения запечатлела момент крушения пассажирского поезда.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 октября в 16.50 по местному времени (11.50 по Киеву). Скоростной поезд Puyuma Express, направлявшийся из города Шулинь в Тайдун, по неизвестной причине сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись.

Погибли 18 человек, 160 пострадали. Ведется расследование катастрофы.