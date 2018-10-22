В Иране вынесли смертный приговор торговцу золотом

Верховный суд Ирана вынес смертный приговор торговцу золотом — «монетному султану» Вахиду Мазлюмину, накопившему две тонны монет. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Голям-Хусейна Мохсени Эжеи.

Он рассказал, что специальный суд по экономическим преступлениям приговорил Мазлюмина к смертной казни по обвинению в махинациях путем создания и управления преступной сетью, которая подрывала экономический порядок в стране. На этапе подачи апелляции приговор был признан окончательным.

О том, что в Тегеране задержали 58-летнего мужчину, скупавшего у населения золотые монеты, чтобы манипулировать валютным рынком, стало известно 4 июля. «Монетный султан» якобы создал в стране нелегальный рынок золотых монет, подрывающий экономику страны. Для скупки золота он привлекал помощников — полиции удалось арестовать еще двух человек, у которых во время задержания обнаружили 20 кг золота. Всего мужчина собрал две тонны золота и продавал его, получая огромную прибыль.