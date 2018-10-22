Uber обещает доставлять еду дронами

Uber Technologies Inc. планирует запустить сеть летающих дронов для доставки еды уже через три года. Об этом сообщает агентство Karyzhsky Communications со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американская компания на своем сайте разместила вакансию на должность исполнительного директора в разработке беспилотников для доставки еды. Исполнительный директор должен будет «обеспечить безопасные, законные и эффективные полеты беспилотников».

Uber имеет ограниченный опыт в разработке такой аппаратуры, кроме электроскутеров и оборудование в беспилотных транспортных средств.

Компания выбрала Сан-Диего для тестирования коммерческих дронов по доставке еды.

Федеральная авиационная администрация США поможет разработать правила полетов беспилотников до того, как сеть будет запущена. Планируется также утвердить правила ночных полетов и идентификацию дронов. Внедрение законов состоится не позднее 2020 года.

Напомним, Uber стремится расширить спектр услуг в ожидании IPO и доказать потенциальным инвесторам, что компания способна диверсификовуватися на основе новых технологий.

На базе Uber уже некоторое время работают спутниковые проекты: Uber Eats-сервис доставки еды из ресторанов, и Uber Freight, ориентирована на доставку крупногабаритных грузов. Недавно компания сообщила, что разрабатывает новый рекрутинговый сервис Uber Works по подбору временного персонала, включая официантов и охранников для корпоративных и других мероприятий.

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