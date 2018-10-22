Суркис воевал с Андреем Павелко фейками и провокациями

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис пытался сохранить свой пост в организации, наняв компанию для распространения фейков, очерняющих президента ФФУ Андрея Павелко. Об этом рассказал руководитель нанятых Суркисом «Underdog» The UnLawyers Алексей Куприенко для Голос.

«В феврале 2019 года состоятся очередные выборы членов Исполкома этой Организации, но Суркис уже не сможет принять в них участия. Причина тому одна — он не является действующем активным функционером национальной Федерации (ФФУ), и его кандидатура, соответственно, не выдвигается Украиной на выборы УЕФА. Все сроки для того, чтобы изменить ситуацию истекли 17 октября 2018 года», — отмечает издание.

Выход у Суркиса был один: вернуться в Федерацию, и именно для этого он решил шантажом повлиять на Павелко, который имеет в этом вопросе решающий голос.

Куприенко рассказал, что его компания распространяла фейки против Павелко со взломанных страниц, пыталась подставить его перед НАБУ и дискредитировать во время проведения в Киеве финала Лиги Чемпионов.

Но главным «достижением» провокаторов стал выход на международный уровень и кампания по «борьбе с коррупцией» в ФФУ.

«В июле, готовя очередную „историю“ по дискредитации ФФУ они обратились к журналистам с просьбой придать гласности некое „расследование“. Одной из редакций СМИ был передан так называемый „темник“. В нем речь шла о том, как ФФУ якобы украло сотни тысяч долларов на закупке оборудования у американской компании ECO Green для „ФФУ Продакшн“. Но журналисты поставили под сомнение объективность информации в темнике от „андердогов“ и слили в сеть переписку с ними», — пишет издание. Впоследствии, поскольку компания лишилась возможности протолкнуть темник в украинские медиа, для этих целей был привлечен швейцарский журналист Арно Беда, который написал статью, полностью основанную на лже-документах «андердогов» и даже побывал в Киеве с интервью для 112 канала.

По минимальным подсчетам, кампания против Павелко обошлась Суркису в сотни тысяч долларов, но оказалась бессмысленной: все его планы вскрылись, а права участвовать в выборах руководства УЕФА он так и не добился.