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«Укрзализныця» планирует электрифицировать экспресс Киев-Борисполь

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«Укрзализныця» планирует электрифицировать экспресс Киев-Борисполь

ПАО «Укрзализныця» ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт «Борисполь». Об этом сообщил журналистам в кулуарах мероприятия по проведению финального отбора проектов в Future of Mobility Lab.UZ edition 29 октября и.о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас завершаются переговоры с Госавиаслужбой и «Украэрорухом» по вопросам электрификации постоянным током участка маршрута из Киева в Борисполь.

«Как только это будет сделано, это упростит вопрос использования на этом маршруте различных типов поездов», — подчеркнул и.о. предправления «Укрзализныци».

В более обозримой перспективе в случае роста пассажиропотока компания планирует добавить на маршрут «Центральный ж/д вокзал — аэропорт «Борисполь» дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода.

«В зависимости от спроса в процессе запуска проекта мы планируем увеличивать и число и вагонность составов. У нас сейчас заключен договор с КВСЗ на поставку дизель-поездов. Возможно, в дальнейшем они будут эксплуатироваться на этом участке, если будет спрос», — отметил и.о. главы «Укрзализныци».

По его словам, проект должен окупиться через 9-10 лет, а планируемая загрузка в течение первого года работы экспресса должна составить как минимум 80% мощностей.

«Сейчас как раз согласовываем график, так как после запуска этого экспресса участок между Дарницей и Борисполем будет одним из самых напряженных в Украине, особенно с учетом большого количества пассажирского, в том числе пригородного сообщения. Мы планируем, что на первых этапах запуска периодичность в час пик будет порядка 30-40 минут, в не нагруженное время — 40 минут/полтора часа», — заявил Е.Кравцов.

Он также подчеркнул, что сейчас «Укрзализныця» ведет обсуждение с аэропортом в части необходимости ночного курсирования поездов — в рабочем порядке идет обсуждение необходимости таких рейсов с учетом малого количества ночных рейсов из аэропорта.

Точной даты запуска поезда пока нет, поскольку есть еще ряд замечаний о стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, которые должны быть учтены, отметил Кравцов.

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Напомним, что «Укрзализныця» в ноябре запустит ж/д экспресс до международного аэропорта «Борисполь». Поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт будет доезжать ориентировочно за 40 минут с остановками на станциях «Выдубичи» и «Дарница». Проезд изначально будет стоить 80 гривен.

Борисполь, Воздушный экспресс, УЗ
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