Войти
Договор о «едином небе» с ЕС могут подписать сразу после Brexit
авиа
Договор о «едином небе» с ЕС могут подписать сразу после Brexit
Гройсман пообещал начать масштабную проверку облгазов
реакция
Гройсман пообещал начать масштабную проверку облгазов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

На строительстве «Бориспольского экспресса» разворовали миллионы гривен

11582
На строительстве «Бориспольского экспресса» разворовали миллионы гривен

Работы в рамках проекта «Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт «Борисполь» выполнялись целым рядом малоизвестных фирм, зарегистрированных по адресам массовой регистрации. Но самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута «Киев—Борисполь», пишет «Зеркало недели».

По данным издания, после назначения никогда ранее не работавшего на железной дороге Романа Веприцкого директором «Південно-Західної залізниці» на тендерах по благоустройству и обустройству «Бориспольского экспресса» появляется новичок — ООО «Рилейд». Фирма, прописанная в столичной квартире, за несколько месяцев получает контрактов на 28 млн грн. В том числе 14 млн на «работы по изготовлению, монтажу и покраске металлических конструкций галереи, устройству перильной изгороди и накрытия навесов пассажирской платформы», 6 млн — на изготовление навеса железнодорожной платформы, 2,8 млн — на сооружение земляного полотна железнодорожных путей и 4,6 млн — на благоустройство и озеленение территорий.

История ООО «Рилейд» повторилась и с другими участниками. Так, «Південно-Західна залізниця» без тендера заключила прямой контракт на 3 млн грн. на «обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в рельсовый автобус сообщением Киев-Пассажирский — Борисполь». Исполнителем работ стало никому не известное ООО «Петро Сервис», прописанное по еще одному адресу массовой регистрации — г. Харьков, пр-т Московский, № 199 (место регистрации 130 юридических лиц). Ни до, ни после этого «Петро Сервис» не получало государственных контрактов.

Но самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута «Киев—Борисполь», отмечают журналисты.

Дело в том, что железная дорога имеет билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году. Вместе с обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму порядка 6,5 млн грн. Следует отметить, что этот билетный сервис обеспечивает возможность покупки электронного билета на все маршруты железной дороги. Кроме маршрута Киев—Борисполь. Потому что на УЗ решили, что «Бориспольскому экспрессу» нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн. То есть в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.

Разработку нового сервиса поручили ООО «Виртуальные технологии и системы». Причем сделали это безальтернативно.

Новый сервис для «Бориспольского экспресса» размещен на домене travel.uz.gov.ua. Однако после публикации ссылки на этот сайт, который оказался почти точной копией старика booking.uz.gov.ua, доступ к нему внезапно исчез. Правда, сравнивая скрины этих двух сервисов, сложно определить, чем новый travel.uz.gov.ua отличался от уже имеющегося booking.uz.gov.ua.

После утечки информации железнодорожникам и ООО «Виртуальные технологии и системы» придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в «новый» сервис, что займет определенное время. Возможно, именно поэтому пока билеты на Борисполь недоступны онлайн, пишет издание.

Укрзалізниця, Борисполь
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 8 декабря 2018
Пятница, 7 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как ставка ФРС США влияет на экономику Украины

Наша страна в сложном положении - например, в следующем году Украина должна выплатить около 5,9 млрд. долларов по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок заимствований вследствие высокой ставки ФРС.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016