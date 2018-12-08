На строительстве «Бориспольского экспресса» разворовали миллионы гривен

Работы в рамках проекта «Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт «Борисполь» выполнялись целым рядом малоизвестных фирм, зарегистрированных по адресам массовой регистрации. Но самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута «Киев—Борисполь», пишет «Зеркало недели».

По данным издания, после назначения никогда ранее не работавшего на железной дороге Романа Веприцкого директором «Південно-Західної залізниці» на тендерах по благоустройству и обустройству «Бориспольского экспресса» появляется новичок — ООО «Рилейд». Фирма, прописанная в столичной квартире, за несколько месяцев получает контрактов на 28 млн грн. В том числе 14 млн на «работы по изготовлению, монтажу и покраске металлических конструкций галереи, устройству перильной изгороди и накрытия навесов пассажирской платформы», 6 млн — на изготовление навеса железнодорожной платформы, 2,8 млн — на сооружение земляного полотна железнодорожных путей и 4,6 млн — на благоустройство и озеленение территорий.

История ООО «Рилейд» повторилась и с другими участниками. Так, «Південно-Західна залізниця» без тендера заключила прямой контракт на 3 млн грн. на «обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в рельсовый автобус сообщением Киев-Пассажирский — Борисполь». Исполнителем работ стало никому не известное ООО «Петро Сервис», прописанное по еще одному адресу массовой регистрации — г. Харьков, пр-т Московский, № 199 (место регистрации 130 юридических лиц). Ни до, ни после этого «Петро Сервис» не получало государственных контрактов.

Но самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута «Киев—Борисполь», отмечают журналисты.

Дело в том, что железная дорога имеет билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году. Вместе с обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму порядка 6,5 млн грн. Следует отметить, что этот билетный сервис обеспечивает возможность покупки электронного билета на все маршруты железной дороги. Кроме маршрута Киев—Борисполь. Потому что на УЗ решили, что «Бориспольскому экспрессу» нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн. То есть в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.

Разработку нового сервиса поручили ООО «Виртуальные технологии и системы». Причем сделали это безальтернативно.

Новый сервис для «Бориспольского экспресса» размещен на домене travel.uz.gov.ua. Однако после публикации ссылки на этот сайт, который оказался почти точной копией старика booking.uz.gov.ua, доступ к нему внезапно исчез. Правда, сравнивая скрины этих двух сервисов, сложно определить, чем новый travel.uz.gov.ua отличался от уже имеющегося booking.uz.gov.ua.

После утечки информации железнодорожникам и ООО «Виртуальные технологии и системы» придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в «новый» сервис, что займет определенное время. Возможно, именно поэтому пока билеты на Борисполь недоступны онлайн, пишет издание.