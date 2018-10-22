Турция «пойдет до конца» в деле убитого саудовского журналиста

Турция намерена полностью разобраться в деле убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и предпримет все необходимые меры в юридической плоскости в рамках расследования. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные СМИ.
«Наш президент выразился предельно ясно: ничего тайного в этом инциденте не останется. Юридически мы пойдем до конца в этом деле», — сказал он. Калын подчеркнул, что «на саудовских властях лежит большая ответственность» в деле прояснения всех обстоятельств случившегося.
«Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то президент дважды общался с саудовским королем. Нельзя эту тему переносить в двустороннюю плоскость. Это проблема не между нашими двумя государствами. Очень важно проявить волю, установить и наказать виновных», — отметил Калын.
Напомним, что 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.
В субботу власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашкаджи случайно погиб в результате конфликта в генконсульстве.
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