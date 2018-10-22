Украина увеличила экспорт орехов и ягод на 40%

Украина в январе-сентябре 2018 года экспортировала плодов и ягод на 157 миллионов долларов, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ассоциация «Укрсадпром».

Главными продуктами в этой группе стали грецкие орехи, которых поставлено на 69 млн долларов, замороженные плоды и ягоды — 61 млн долларов, яблоки и груши — 10 млн долларов.

«Самым заметным в натуральном выражении оказался рост экспорта грецких орехов (с 13 тыс. тонн за 9 месяцев 2017 года до 20 тыс. тонн за аналогичный период текущего года), яблок и груш (с 9 тыс. тонн до 29 тыс. тонн соответственно)», — отмечается в сообщении на сайте ассоциации.

Основным рынком сбыта остался Европейский Союз, поставки в который приносят около 2/3 всех валютных поступлений. В январе-сентябре 2018 года крупнейшие закупки фруктов осуществили Польша (32,3 млн долларов), Франция (11,7 млн долларов), Беларусь (10,9 млн долларов), Турция (10,6 млн долларов), Нидерланды (8,8 млн долларов), Германия (7,4 млн долларов) и Италия (7,2 млн долларов).

«Если не учитывать импорт экзотических для Украины фруктов (в основном, цитрусовых и бананов), за три квартала 2018 года положительное сальдо внешней торговли плодами и ягодами достигло 75 млн долларов», — отметили в ассоциации.

Яблоки украинского производства экспортируются в более чем 50 стран, при этом закупаются преимущественно Беларусью (43%), Молдовой (20%) и Швецией (10%).

«В текущем году средняя экспортная цена на украинские яблоки составляет более 340 долларов за тонну, однако заметно отличается при продаже в Беларусь (305 долларов за тонну) и в европейские страны (805 долларов за тонну)», — указали в «Укрсадпроме».

В ассоциации заметили, что лущеные грецкие орехи поставляются за границу по 3670 долларов за тонну, а замороженные ягоды — примерно по 1700 долларов за тонну.

Среди новых направлений украинского экспорта ассоциация выделяет начало поставок яблок нового урожая в сентябре текущего года на рынки Испании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Средняя цена яблок нового урожая при экспорте составила 810 долларов за тонну.