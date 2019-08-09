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Украина в этом году может установить рекорд по экспорту ягод

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Украина в этом году может установить рекорд по экспорту ягод

Экспорт плодово-ягодной продукции из Украины по итогам 2019 года может достичь рекорда благодаря высокому урожаю в связи с благоприятными погодными условиями.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Pro-Consulting со ссылкой на консультанта аналитического департамента компании Андрея Мокрякова.

«Объемы экспорта ягод из Украины значительно превышают импорт из-за благоприятных погодных условий выращивания ягод и насыщенного внутреннего рынка. Это объясняется тем, что по большей части украинские ягоды идут на переработку как сырье, что выгодно для европейских импортеров», — цитирует пресс-служба слова Мокрякова.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая прогнозы урожая и тенденцию на мировых рынках, Украина имеет все шансы для того, чтобы по итогам 2019 года нарастить экспорт до рекордных показателей, близких к уровню 2016 года.

Мокряков также отметил, что на рынке ягод остается высокий спрос на выращивание клубники и малины.

По словам эксперта, украинских аграриев ждет дальнейший рост экспорта фруктов и ягод в Европейский Союз, при условии отсутствия резкого роста эмиграции, что приведет к потере или подорожанию рабочей силы, а также при благоприятных погодных условиях.

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Напомним, что Украина за шесть месяцев текущего года увеличила экспорт плодов и ягод на 16% — до 116 миллионов долларов.

Украина в 2018 году увеличила экспорт плодово-ягодной продукции на 17% — до 229 миллионов долларов.

экспорт, ягоды
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