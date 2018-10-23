Окружению Порошенко отдали газовое месторождение на Полтавщине, — СМИ

Суд отклонил иск Генеральной прокуратуры о признании незаконной выдачу компании «Аркона Газ-Энергия» специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области. Об этом сообщает издание «Наші гроші» со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева.

В иске ГПУ утверждалось, что в мае 2017 года Государственная служба геологии и недр нарушила порядок процедуры проведения апробации и утверждения оценки разведывательных запасов, без аукциона выдав «Аркони Газ-Энергия» специальное разрешение на 20-летнее пользование Свистунковско-Краснолуцким месторождением в Полтавской области.

Фирма купила геологическую информацию, но она не была утверждена необходимым протоколом Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Третьей стороной в деле выступала компания «Укрнафта», которая ранее разрабатывала это месторождение, но Госгеонедра не продлили срок действия спецразрешения для нее.

Суд признал, что протокол ГКЗ об утверждении запасов месторождения у «Аркона Газ-Энергия» отсутствовал. Но заявил, что этот документ фирме нужен уже после получения спецразрешения, а потому нарушения в действиях Госгеонедр не произошло.

Не нашел суд нарушений и для интересов «Укрнафты», так как действие ее спецразрешения на полтавское месторождение на момент выдачи документа «Аркона Газ-Энергия» закончилось.

Также в заключении суд указал, что Госгеонедра, а не прокуратура должны были защищать интересы государства.

Учредителями «Аркона Газ-Энергия» является Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания «Эшбери Юниверсал ЛТД». Последние два владельца появились у фирмы через две недели после выдачи ей спецразрешения — белизской компании сейчас принадлежит 49,5% «Аркона Газ-Энергия», а Гребенченко — 5%.

Гребенченко в начале 2000-ых годов работал в компании «Укропткульттовары», конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.

Также Гребенченко ранее работал в компании «Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро». По данным программы «Схемы», именно адвокат этой компании Алексей Бондарь представлял белизскую фирму «Эшбери Юниверсал ЛТД» на общем собрании участников «Аркона Газ-Энергия».

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий — член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая работает нотариусом Киевского нотариального округа и именно она во втором квартале 2017 года перевела совладельцам «Аркона Газ-Энергия» Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому.

Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале «Аркона Газ-Энергия», которые они продали «Эшбери Юниверсал ЛТД».

Маловацкий во время выборов президента в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой «Блока Петра Порошенко» во время парламентских выборов.