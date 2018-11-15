Бывший менеджер Порошенко стал владельцем скандальной газовой компании

Основным владельцем одного из крупнейших получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО «Аркона Газ-Энергия» стал Олег Ольховой. Об этом говорится в Едином госреестре юрлиц, сообщает «Наші гроші».

Ольховому отошли 49,5% уставного капитала фирмы, ранее принадлежавшие оффшору «Ashburi Universal» (Белиз).

Олег Ольховой зарегистрирован владельцем ряда юрлиц, в основном специализирующихся на розничной торговле (ООО «Ритейлерс групп» в Харькове, ООО «Ритейл инкорп» в Черновцах, ООО «Ришон ДФ» в Виннице, ООО «Новый стиль для жизни» в Киеве).

Вместе с тем, Ольховой ранее был директором ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор», официальным бенефициарами которого является президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Эта компания прописана по адресу ул. Электриков, 29а, где размещены известный спортивно-развлекательный клуб «5 элемент».

В СМИ Ольховой упоминался как директор «5 элемента» в 2004 году, когда этот спортклуб только начинал работу. Журнал «Компаньон» называл его совладельцем боулинг-клубов «Strike» и «Витамин».

В 2005 году председателем наблюдательного совета «5 элемента» был Игорь Кононенко, который рассказывал о 20 млн долларов инвестиций в спортклуб, а Ольховой на тот момент, по данным «Youcontrol», хоть и сложил полномочия директора «Монитора», но упоминался в СМИ в качестве «руководителя проекта «5 элемент».

Кроме Ольхового долей в 5% в уставном капитале «Аркона газ-Энергия» владеет Алексей Гребенченко, который, по данным программы «Схемы», в начале 2000-х годов работал в ОАО «Укропткульттовары», конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

ООО «Аркона Газ-Энергия» была основана после избрания Петра Порошенко президентом Украины в ноябре 2014 года.

Эта «Аркона» стала единственной, которой Полтавский областной совет за два года после Майдана согласовал выдачу спецразрешения по принципу апробации, когда фирма может получить специальное разрешение без проведения аукциона, а лишь на основе купленной геолого-разведывательной информации.

В марте 2018 НАБУ сообщил об открытии уголовного производства о возможном нарушении законодательства чиновниками Госгеонадр при выдаче спецразрешения «Аркона Газ-Энергия» на пользование Свистункивско-Червонолуцким месторождением.

После этого стало известно, что Генпрокуратура попыталась изъять у «Арконы» оригиналы документов по делу, которое заинтересовало НАБУ. Это дело в ГПУ ведет Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк. В СМИ этот департамент называли подконтрольным Игорю Кононенко.

Также Генпрокуратура недавно не смогла обжаловать в суде законность выдачи «Аркона Газ-Энергия» спецразрешения на 20-летнее пользование Свистункивско-Червонолуцким месторождением в Полтавской области.