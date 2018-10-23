В Турции заявили об обнаружении тела саудовского журналиста

Глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек в эфире одного из местных телеканалов заявил, что спецслужбам удалось найти тело журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в консульстве Саудовской Аравии 2 октября. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, Перинджек заявил, что некоторые фрагменты тела погибшего удалось обнаружить в колодце, который находится в саду рядом со зданием, сообщает издание Aydinlik.

Перинджек предположил, что официальное заявление на эту тему президент Реджеп Эрдоган сделает в ближайшее время.

Осмотр колодца во дворе консульства Саудовской Аравии турецкие следователи проводили еще 16 октября, однако никак не прокомментировали тогда итоги.

Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста.

Тело Хашкаджи до сих пор обнаружено не было.