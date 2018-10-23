НАБУ расследует кражу депутатом $20 миллионов из госбанка

Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что исполнителями преступления были родственники и бизнес-партнеры нардепа.

Вероятные участники хищения злоупотребляли служебным положением, подделывали документы и использовали их при пособничестве чиновников банка, которые также злоупотребляли служебным положением.

«Сейчас в причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более десятка человек», — говорят в САП.

Правоохранители не называют имя депутата и не уточняют, про какой именно банк идет речь.