«Нафтогаз» возьмет в долг $1 миллиард

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил выпуск НАК «Нафтогаз Украины» 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд, сообщает Интерфакс-Украина.
Соорганизаторами выпуска выступят Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонский филиал Deutsche Bank AG. Выпуск будет зарегистрирован на Ирландской фондовой бирже.
Для выпуска создана компания Condor Finance PLC, которая направит привлеченные от выпуска средства на выдачу кредита НАК.
«Нафтогаз» планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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