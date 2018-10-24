«Нафтогаз» утвердил план выделения оператора ГТС

18 октября состоялось собрание НАК «Нафтогаз Украины», акционера компании «Укртрансгаз», на котором было принято решение о внедрении проекта «Отсоединение деятельности по транспортировке газа». Копию документа обнародовала Экономическая правда.

Согласно принятым решениям, до 1 ноября поручено создать Проектный офис. До 1 декабря поручено делегировать руководителю филиала «Оператор ГТС Украины» Павелу Станчаку полномочия по утверждению организационной структуры и комплектовании штата.

Напомним, Европейская комиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество высказали обеспокоенность задержками в разделении «Нафтогаза» и отклонением от выполнения обязательств.

План анбандлинга на первом этапе подразумевает выведение оператора газотранспортной системы — «Укртрансгаза» из подчинения «Нафтогаза».