«Нафтогаз» утвердил план выделения оператора ГТС

18 октября состоялось собрание НАК «Нафтогаз Украины», акционера компании «Укртрансгаз», на котором было принято решение о внедрении проекта «Отсоединение деятельности по транспортировке газа». Копию документа обнародовала Экономическая правда.
Согласно принятым решениям, до 1 ноября поручено создать Проектный офис. До 1 декабря поручено делегировать руководителю филиала «Оператор ГТС Украины» Павелу Станчаку полномочия по утверждению организационной структуры и комплектовании штата.
Напомним, Европейская комиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество высказали обеспокоенность задержками в разделении «Нафтогаза» и отклонением от выполнения обязательств.
План анбандлинга на первом этапе подразумевает выведение оператора газотранспортной системы — «Укртрансгаза» из подчинения «Нафтогаза».
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