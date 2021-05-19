От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.

Согласно информации на сайте Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.

Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Тело под название А-32А также находится в море Уэдделла.