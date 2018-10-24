Жителям Ичнянского района разрешили вернуться домой

Жители Ичнянского района Черниговской области могут возвращаться в свои дома после эвакуации в связи с пожаром на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба, заявил глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

«В 18:00 24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил ее ликвидацию», — написал Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и.о. главы Черниговской обладминистрации, подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе. Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3:00 25 октября.

«Наши спасатели работают дальше — разминируют загрязненную территорию и восстанавливают поврежденные дома », - добавил Чечеткин.

В свою очередь, на сайте Черниговской обладминистрации сообщается, что с 29 октября, после завершения школьных каникул, дети смогут вернуться к образовательному процессу.

Ликвидация последствий ЧС продолжается. В районе восстановлено более 140 домов, начались ремонтные работы и в военном городке — пгт Дружба, где сейчас стеклят окна. «Пиротехнические подразделения очистили от взрывоопасных предметов более 70 тысяч га, в том числе территорию 39 населенных пунктов. Однако местным жителям стоит и в дальнейшем проявлять бдительность, особенно находясь в лесах», — сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью обладминистрации.

Напомним, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района поступила в 3.30 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет. Из-за ЧП эвакуировалось население из 38 населенных пунктов.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье «халатность» (ч.3 ст.425 УК Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.